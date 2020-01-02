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محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ليتعافى من أدنى في ستة أشهر.

وأدت البيانات القاتمة الصادرة في منطقة اليورو إلى إضعاف العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني مع ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وواصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو انكماشه خلال ديسمبر/كانون الأول بقيادة ألمانيا، كما سجل الإنتاج الصناعي في بريطانيا أكبر تراجع في 7 سنوات.

في حين كشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة عن تراجع طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، كما تراجع النشاط الصناعي في أكبر حول العالم خلال الشهر المنصرم.

واستفاد الدولار من أداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2019، ولكن التخفيف من المخاوف التجارية الصينية الأمريكية عزز التفاؤل بأن العام الجديد قد يكون لصالح تعافي اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في غضون أسبوعين.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1170 دولار.

بينما تراجعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 108.51 ين، وسجلت زيادة بنسبة 0.8 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3145 دولار.

وسجل الدولار كذلك ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 0.9714 فرنك.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 96.805 بعد أن سجل أدنى مستوى في 6 أشهر قبل عطلة العام الجديد أمس الأربعاء.

مباشر (اقتصاد)

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