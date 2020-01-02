مسح: الركود الاقتصادي يتصدر مخاوف رؤساء الشركات الأمريكية في 2020

مباشر: أظهر مسح حديث أن الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية يرون أن الركود الاقتصادي يمثل الخطر الأكبر في 2020.

ووفقاً لمسح أجراه مجلس المؤتمرات الأمريكي والصادر اليوم الخميس، فإن الرؤساء التنفيذيين يرون أن نهاية التوسع الذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة وانتشر في جميع أنحاء العالم هو أكبر مخاوفهم في عام 2020، ليتصدر الركود أكبر المخاطر للسنة الثانية على التوالي، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي".

وأشار الاستطلاع إلى أنه منذ عامين كان الركود العالمي بالكاد في أذهان الرؤساء التنفيذيين، ولكن أحد المخاطر الحقيقية المتعلقة بالركود هو أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها.

وذكر المسح أن مخاوف الركود تأتي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وزيادة المنافسة، وعدم الاستقرار السياسي العالمي، وتشديد أسواق العمل والتي في حد ذاتها يمكن أن تشكل قيودًا كبيرة على نمو الاستثمارات.

وقال "بارت فان آرك" كبير الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات: "المخاوف المستمرة بشأن مخاطر الركود بين قادة الأعمال تعكس تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي والشكوك حول نتائج النزاعات التجارية وغيرها من المخاوف السياسية".