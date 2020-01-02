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معدل تشغيل العمالة في ألمانيا يرتفع لمستوى قياسي في 2019

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معدل تشغيل العمالة في ألمانيا يرتفع لمستوى قياسي في 2019 معدل تشغيل العمالة في ألمانيا يرتفع لمستوى قياسي في 2019

مباشر: ارتفع معدل التوظيف في ألمانيا لأعلى مستوى على الإطلاق في العام الماضي، بدعم قطاع الخدمات رغم تباطؤ الزخم.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني الصادرة اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص العاملين ارتفع بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 402 ألف عامل خلال 2019 ليصل إلى 45.3 مليون شخص مقارنة مع زيادة قدرها 1.4 بالمائة في العام السابق له.

وتعتبر القراء الحالية أعلى مستوى منذ عام 1991 حينما تم إعادة توحيد ألمانيا.

وأرجعت البيانات ذلك إلى ارتفاع عدد العمال المهاجرين والقوة العاملة المحلية في العام الماضي، وهو ما نجح في تعويض آثار التغيرات الديموجرافية في ألمانيا.

وتصدر قطاع الخدمات ترتيب الأكثر توظيفاً بنحو 319 ألف وظيفة مع زيادة في وظائف قطاعي الصناعة والبناء بنحو 59 ألف و36 ألف وظيفة على التوالي.

ويأتي ذلك مع توقعات تباطؤ ألمانيا إلى 0.5 بالمائة في 2019 مقارنة مع نمو 1.5 بالمائة في العام السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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