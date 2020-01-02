المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز الاقتصاد

مباشر: قرر البنك المركزي في الصين خفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها كافة المصارف كاحتياطي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الآخذ في التباطؤ.

وقرر بنك الشعب الصيني خلال بيان على موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنحو 50 نقطة أساس تدخل حيز التنفيذ في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويعني ذلك توفير سيولة (كاش) في النظام المالي للصين بقيمة 800 مليار يوان (115 مليار دولار)، وفقاً لتوضيح نشره البنك اليوم الخميس بشأن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقلص نسبة متطلبات الاحتياطي في البنوك الكبرى إلى نحو 13 بالمائة وإلى 11 بالمائة للبنوك الأصغر.

ومنذ عام 2018، نفذ البنك المركزي الصيني 8 عمليات خفض في نسبة الاحتياطي؛ لإتاحة مزيد من الأموال لدى المصارف كي يتم تقديمها في هيئة قروض من أجل دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.

وكان اقتصاد الصين نما في الربع الثالث من العام الحالي بأبطأ وتيرة في حوالي 30 عاماً.

لكن النشاط الصناعي في الصين يواصل التوسع في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأمر الذي يوفر أدلة بأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يحقق استقراراً في الأداء الاقتصادي مع اقتراب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وبحلول الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 6.9628 يوان.