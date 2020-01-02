مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال داخل منطقة التوسع.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسستي ماركت وكاسين، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين تراجع إلى 51.5 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 51.8 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم سوف يتراجع إلى 51.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة الشهر الأخير من عام 2019 هي الأدنى منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي لكنها مع ذلك جاءت أعلى من 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط.

وبحسب البيانات، فإن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة تراجعت إلى أدنى قراءة في ثلاثة أشهر فيما شهدت مبيعات الصادرات ارتفاعاً بشكل طفيف.

وفي الوقت نفسه، فإن ثقة الشركات الصناعية في الصين بشأن المستقبل لا تزال ضعيفة نسبياً كما تعاني عمليات التعيين من حالة ركود.

وفي وقت مبكر من الأسبوع، أظهرت بيانات رسمية أن النشاط الصناعي في الصين استقر بعكس المتوقع خلال ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 6.9651 يوان.