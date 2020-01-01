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توقيف ثلاثة موظفين أردنيين من أمانة عمان بجناية الاختلاس

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توقيف ثلاثة موظفين أردنيين من أمانة عمان بجناية الاختلاس توقيف ثلاثة موظفين أردنيين من أمانة عمان بجناية الاختلاس

جى بي سي نيوز :- قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من أمانة عمان الكبرى أسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بجناية الاختلاس والتدخل بالاختلاس، أحدهم كان مديراً تنفيذياً في الأمانة.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن هؤلاء الثلاثة كانوا يخرجون ويبيعون لوحات فنية من مقتنيات بيت الفن التابع للأمانة من ضمنها لوحة فنية تقدر قيمتها بنحو مليون دينار.

جي بي سي نيوز

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