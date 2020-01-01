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بالصور : ضبط 3930 كروز دخان مهرب في مركز جابر

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جى بي سي نيوز  :-  قال الناطق الاعلامي باسم دائرة الجمارك الاردنية إن العاملون بمركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر تقدر حوالي 3030 كروز.

وأضاف الناطق الاعلامي إن الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي اشتبهت بإحدى المركبات وهي شاحنة قادمة عبر مركز جمرك حدود جابر وليصار على الفور تفتيشها بشكل دقيق ليتم ضبط ما يقارب 3930 كروز دخان مهرب كانت مخبأة داخل الشاحنة.

وأشار الناطق الاعلامي انه تم حجز المركبة (الشاحنة) والمضبوطات في مركز جمرك جابر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أشار مدير عام دائرة الجمارك الاردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة بأن هذه الضبطية تعتبر  نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الجمارك الأجهزة الأمنية والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع ومصالح المواطنين.

صور : 

جي بي سي نيوز

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