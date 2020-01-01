سوريا.. قصف إدلب "يهجّر" مئات الآلاف

وتأتي عمليات النزوح التي تشهدها إدلب منذ أيام، بالتزامن مع تكثيف قوات النظام السوري وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.

وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و25 ديسمبر.

وأضاف أن كثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت اليوم "شبه خالية" من السكان، حسبما نقلت "فرانس برس".