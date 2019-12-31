أخبار عاجلة

مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع -
سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد -
ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات -
معتصمو ساحة التحرير ببغداد يدينون اغتيال المهندس -
تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر -
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009 -
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات -
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك -
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها -
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

عضو بالمركزي الأوروبي يدعو لإصلاح عاجل لاقتصاد منطقة اليورو

Google+ Print
عضو بالمركزي الأوروبي يدعو لإصلاح عاجل لاقتصاد منطقة اليورو عضو بالمركزي الأوروبي يدعو لإصلاح عاجل لاقتصاد منطقة اليورو

مباشر: أصدر عضو بالبنك المركزي الأوروبي تحذيراً شديد اللهجة لقادة أوروبا من أجل اتخاذ إجراءات لمنع الكتلة من الانزلاق في فترة مطولة من النمو الاقتصادي المتباطئ.

وقال "بالو هيرنانديز دي كوس" محافظ المركزي الأسباني في مقال نهاية العام الصادر اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة مثل انتشار الحمائية التجارية ومعاناة صناعة السيارات وشيخوخة السكان بالإضافة إلى جمود الإنتاجية.

وتابع "دي كوس": "هذه البيئة المقلقة توضح أن إعادة النظر في إطار سياسات الاقتصاد الكلي في أوروبا أمر عاجل وضروري لمواجهة هذه التحديات".

وعاشت أوروبا عاماً صعباً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي بفعل انكماش القطاع الصناعي بقيادة ألمانيا التي تعاني حالة من الجمود.

وأضاف عضو المركزي الأوروبي أن البنك أكد الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية أكثر تيسيراً لفترة طويلة لدعم الظروف المالية والتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم ضمن النطاق المستهدف 2 بالمائة.

وفي 2019، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بنحو 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمائة وإعلان عودة برنامج شراء الأصول.

وقال "دي كوس" إن البنك المركزي الأوروبي يقوم بعمله من خلال التحفيز النقدي الذي من شأنه أن يضيف حوالي 2.5 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من عام 2016 إلى عام 2021، لكنه دعا إلى المزيد من التحفيز.

وقال "دي كوس": "في إطار منطقة اليورو الحالي، فإن قرارات السياسة المالية هي مسؤولية الحكومات الوطنية، مما يجعل الاستجابة أكثر صعوبة".

وتابع: "من المقلق في هذا الصدد، أن منطقة اليورو لا تزال تفتقر إلى أدوات السياسة المالية - مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة - القادرة على المساهمة في تقديم استجابة مشتركة للتحديات السالف ذكرها وتعزيز درجة أكبر من الاستقرار الدوري للكتلة ككل".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد

سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد

ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009

النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009