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الهند تعتزم إنفاق 1.5 تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية

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الهند تعتزم إنفاق 1.5 تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية الهند تعتزم إنفاق 1.5 تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية

مباشر: أعلنت حكومة الهند أنها تستعد لاستقبال العام الجديد بضخ استثمارات كبرى لتحسين البنية التحتية، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيترامان" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهند حددت معالم خطة قيمتها 1.5 تريليون دولار لاستثمارات البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل البرنامج مشاريع قائمة في قطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية الهامة.

وقالت الوزيرة إن الشركات الخاصة ستشكل ما بين 22 بالمائة و25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، مع مساهمة الفيدرالية والولايات بالحصة الباقية.

وتأتي خطة زيادة الإنفاق على البنية التحتية في الهند مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر في آسيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات.

ونما اقتصاد الهند في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي، ما دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى خفض توقعاته لنمو للعام بأكمله إلى 5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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