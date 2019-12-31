أخبار عاجلة

تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر -
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009 -
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات -
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك -
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها -
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني -
ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

روسيا تدعو لتفعيل تنفيذ المذكرة الروسية التركية حول إدلب

Google+ Print
روسيا تدعو لتفعيل تنفيذ المذكرة الروسية التركية حول إدلب روسيا تدعو لتفعيل تنفيذ المذكرة الروسية التركية حول إدلب

جى بي سي نيوز :- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، لتفعيل جهود تنفيذ بنود المذكرة الروسية التركية حول الوضع في محافظة إدلب السورية، وخاصة الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين هناك.

وفي موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "من جانبنا، نتخذ خطوات لإبقاء الوضع تحت السيطرة. لكن من البديهي أنه لا يمكن التسامح بلا نهاية مع وجود جيب إرهابي في إدلب، وفي هذا السياق، تدعو إلى تفعيل التدابير الرامية إلى التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي حول إدلب، من 17 سبتمبر 2018، وخاصة فيما يخص إنشاء منطقة منزوعة السلاح (هناك) وفصل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن الإرهابيين".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المسلحين المتمركزين في هذه المنطقة كثفوا بشكل ملحوظ، مقارنة مع الشهر الماضي، قصفهم لمواقع تابعة القوات الحكومية، ما أدى إلى مقتل 90 عسكريا سوريا منذ بداية هذا الشهر.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا، في سبتمبر من العام الماضي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) بعمق 15-20 كلم على طول الخط الفاصل بين مواقع الجيش السوري والمعارضة المسلحة.

وكانت هيئة الأركان العامة السورية أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تحرير أكثر من 40 قرية وبلدة في محافظة إدلب من الإرهابيين، نتيجة لهجوم الجيش هناك، داعية المدنيين إلى مغادرة الأماكن الخاضعة لسيطرة المسلحين.

يذكر أن من بين البلدات المحررة مراكز استراتيجية مثل قرية جرجزاز الواقعة على بعد 10 كيلومترات من مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

المصدر: وكالات

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هجوم بالشهب النارية على أحد المباني السكنية في روسيا

هجوم بالشهب النارية على أحد المباني السكنية في روسيا

بروكسل.. مظاهرة منددة بهجمات النظام السوري وروسيا على إدلب

بروكسل.. مظاهرة منددة بهجمات النظام السوري وروسيا على إدلب

أسهم الأسواق الناشئة تحقق قفزة في 2019 بقيادة روسيا والأرجنتين

أسهم الأسواق الناشئة تحقق قفزة في 2019 بقيادة روسيا والأرجنتين