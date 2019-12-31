تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر الملكية الأردنية احتفاء بالعام الجديد

جى بي سي نيوز :- بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اعتباراً من اليوم الاثنين، بعرض أسعار مخفضة جديدة على تذاكر سفرها بمناسبة حلول العام الجديد وتطال مختلف الوجهات على شبكة خطوطها الإقليمية والعالمية، حيث تستمر حملة المبيعات هذه حتى الـ7 من شهر كانون الثاني المقبل.

وبحسب بيان الملكية، توفر التخفيضات الجديدة أسعاراً تشجيعية للمسافرين بالدرجة السياحية، والذين يمكنهم الحجز وشراء التذاكر خلال فترة البيع المذكورة للسفر بها بين تاريخ 1/2/2020 وحتى 10/5/2020، على ألا تزيد مدة إقامة المسافر في البلد المزمع السفر اليه على 45 يوماً.

وتراجعت أسعار التذاكر والتي تشمل الضرائب لرحلتي الذهاب والإياب، سواء كانت نقطة الانطلاق من عمان أو من العقبة، لتصل إلى 560 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال، و370 ديناراً إلى بانكوك، كوالالمبور وهونغ كونغ، و350 ديناراً إلى فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا، باريس، مدريد، برشلونة، أمستردام، جنيف، زيورخ، موسكو، روما، كوبنهاجن، إسطنبول والدوحة.

وانخفضت الأسعار لتصل الى 250 ديناراً إلى تونس والجزائر، و210 دنانير إلى دبي، أبوظبي، الكويت، الدمام، جدة، الرياض، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية، النجف، و180 ديناراً إلى القاهرة، لارنكا وأثينا، فيما وصل سعر التذكرة بين عمان والعقبة إلى 60 ديناراً.

وتعرض الملكية الأردنية للمسافرين القادمين الى الأردن من محطاتها المذكورة وخلال مدة الحملة أسعاراً مخفضة أخرى متفاوته، سواء كانوا قاصدين عمان أو العقبة.

وفيما يتعلق بأمتعة السفر، يمكن لمسافري أميركا الشمالية والشرق الأقصى اصطحاب حقيبة واحدة تزن 23 كغم مجاناً، فيما يُمكن لمسافري الوجهات الأخرى دفع مبلغ بسيط لاصطحاب حقائب سفر بهذا الوزن أيضاً.

ويستطيع أعضاء برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية الذين يشترون بطاقات سفرهم خلال هذه الفترة تجميع نسبة من الأميال التي تستحق لحساباتهم في برنامج "رويال كلوب" لاستبدالها بالامتيازات المتعددة التي يوفرها البرنامج لمشتركيه.

ويُمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الأسعار التشجيعية بالحجز وشراء التذاكر بزيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو الاتصال على هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن ومختلف دول العالم.