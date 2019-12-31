أكثر من مجرد هاتف ذكي.. إليك طريقة الاستمتاع بهاتف HUAWEI nova 5T

تطورت صناعة الهواتف النقالة من الأجهزة البسيطة التي تقتصر على إجراء المكالمات الى إنتاج الهواتف الذكية التي تستطيع تصفح البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. وتعد الهواتف الذكية الحالية أكثر تطورًا وتتضمن قدرات كبيرة وتصميمات عصرية أنيقة. ولا يعني ذلك أنك لا تستطيع الاستمتاع بها، مع هاتف HUAWEI nova 5T الجديد، تكون خياراتك غير محدودة وإليك طريقة الاستمتاع بأحدث هواتف هواوي.

وجه الجهاز نحو المشهد واترك المهمة للكاميرات الخمس المدعمة بالذكاء الاصطناعي

يتضمن الهاتف 5 كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، أربع منها في الخلف الأولى عدستها بدقة عالية تبلغ 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية تصوير عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل وعدسة لالتقاط للصور القريبة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا السيلفي Superstarبدقة 32 ميجابكسل توجد في الأمام (المزيد عن ذلك لاحقًا). وتساعدك هذه الكاميرات المدعمة بالذكاء الاصطناعي على التقاط أفضل الصور بنقرة على الشاشة. تريد التقاط صورة أثناء التخييم أو لقطة واسعة للشاطئ أو حتى لقطة قريبة من مجوهراتك المفضلة؟ كل ذلك ممكن فقط من خلال توجيه كاميرا الهاتف والنقر على الشاشة. بالإضافة إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه الكاميرات يحدد ما تحاول تصويره له سواء كانت منظرًا رائعًا أو مبنى تاريخي أو حتى حيوانك الأليف ويعطي نتائج مثالية. وتستطيع التقاط صور مذهلة لأصدقائك بتأثيرات بوكيه، ما يجعلهم يبدون متألقين ويغبطونك على قدرات هاتفك الذكي.

من ناحية أخرى، إن أردت تنفيذ أعمال إبداعية، يمكنك القيام بدور المخرج بك وتصوير مقاطع الفيديو احترافية. وتستطيع إضافة تأثيرات ممتعة مثل خاصية تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait التي تحافظ على الألوان الكاملة لهدفك وتحول ما يحيط به إلى اللون الرمادي أو حتى تأثيرات الحركة البطيئة الأنيقة حتى 960 إطارًا في الثانية.

إليك المزيد من صور السيلفي

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من لا يحب التقاط صور سيلفي؟ أولئك الذين لا يحبون النتيجة النهائية التي تتضمن صور شخصية ذات جودة منخفضة لا تشبه وجوههم. مع HUAWEI nova 5T، ستلتقط صور شخصية جميلة جدًا يمكنك تحميلها مباشرةً إلى حسابك على مواقع الاتصال الاجتماعي وبعدها ستستمتع بمشاهدة الإعجابات والتعليقات الواردة.

بفضل عدسة تتمتع بخاصية السيلفيSuperstar تبلغ دقتها 32 ميجابكسل وتستخدم الذكاء الاصطناعي، تستطيع التقاط صور سيلفي رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ستضمن ميزة التجميل بواسطة الذكاء الاصطناعي جمال الصور.

وسائل الاتصال الاجتماعي – طوال اليوم وكل يوم

بمجرد التقاط الصور ومقاطع الفيديو، تستطيع البدء في تحميلها على مواقع الاتصال الاجتماعي التي تفضلها. وتستطيع الاستمتاع بتجربة مواقع الاتصال الاجتماعي بسلاسة غير مسبوقة، بفضل معالج Kirin 980 وذاكرة رام سعتها 8 جيجابايت، ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة قدرتها 3750 ميلي أمبير ستوفر طاقة كافية للتصفح دون الحاجة إلى القلق من الحاجة إلى إعادة الشحن. وحتى إعادة الشحن لا تشكل تحديًا أيضًا، لأن الهاتف يتمتع بخاصية شاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 22.5 واط، الذي يستطيع شحن بطارية هاتفك لنسبة قد تصل إلى 50% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط.

الألعاب أو الأفلام – استمتع بها جميعًا

إحدى المنافع التقي يقدمها العتاد القوي، الأداء غير المسبوق. وتعتبر ألعاب الفيديو الظاهرة المنتظرة حاليًا سواء الألعاب التقليدية أو تلك التي تحتاج قدرات رسوميات كبيرة، ويمثل هاتفHUAWEI nova 5T الحل لهذه المعادلة. إذ يتمتع الهاتف بعتاد قوي بالإضافة إلى معالج الرسوميات GPU Turbo 3.0، ما يساعده على تقديم أداء أكثر سلاسة، وتضمن البطارية الكبيرة اللعب لفترة أطول مهما كانت قوة الألعاب التي تشغلها.

إن لم تكن من هواة الألعاب، فإن هاتف HUAWEI nova 5T مثالي أيضًا لمشاهدة الأفلام لأنه يتمتع بشاشة عرض كاملة بمقاس 6.26 بوصة للعرض الكامل بدقة عالية الوضوح FHD+ وميزة Huawei Histen 6.0 التي تدعم الصوت المحيط بمسار 9.1، أي أنك حاليًا تتمتع بمسرح صغير في يدك.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف HUAWEI nova 5T بمظهر جذاب. ويأتي التصميم الأنيق للهاتف بثلاثة ألوان جذابة للاختيار من بينها: الأسود الكلاسيكي الأنيق Black، والأزرق المشرق المستوحى من لون البحر Crush Blue، والأرجواني الصيفي النابض بالحياة Midsummer Purple الذي يحمل شعار nova الجديد. بفضل تصميماتها الأنيقة وألوانها العصرية، يضمن لك الهاتف تجربة مشوقة.