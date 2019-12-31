شاومي تحدد موعد طرح هاتف Redmi K30 5G

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية – اليوم عن عزمها فتح باب الطلب المسبق على النسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس من هاتفها الذكي (ردمي كي30) Redmi K30 مطلع الشهر المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتفي (ردمي كي30)، و(ردمي كي30 5جي) في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن تبدأ في فتح باب الطلب المسبق على (ردمي كي30 5جي) اعتبارًا من 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء هاتف (ردمي كي30 5جي) مع معالج كوالكوم سنابدراجون 765جي الذي يتضمن مودمًا لشبكات الجيل الخامس. ثم إنه أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية يدعم شبكات الجيل الخامس.

وجاء الهاتف أيضًا مع 4 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية. أما الشاشة فجاءت من نوع LCD بقياس 6.67 بوصات مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين جاءتا بدقة 20 ميجابكسل، و2 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بالذواكر، يقدم (ردمي كي30 5جي) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

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هذا، وسيتوفر خيار 6 جيجابايت / 64 جيجابايت بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا على الموقع الرسمي لشاومي ومتجر JD.com الصيني، أما خيار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت فسيتوفر بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية.