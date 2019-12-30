النشاط الاقتصادي في شيكاغو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: صعد النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي في بيان صادر، اليوم الإثنين، ارتفاع مؤشر "شيكاغو" لمديري المشتريات خلال الشهر الجاري ليسجل 48.9 نقطة، مقابل 46.2 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي في "شيكاغو" إلى 48.2 نقطة خلال الشهر الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الإنتاج بمقدار 4.9 نقطة إلى 47.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 49.1 نقطة في الشهر الجاري، مقارنة مع 49.4 نقطة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.71.