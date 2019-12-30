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تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بعكس التوقعات خلال نوفمبر

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تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بعكس التوقعات خلال نوفمبر تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بعكس التوقعات خلال نوفمبر

مباشر: انخفض عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة لكن بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع صعود الصادرات وتراجع الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الإثنين، أن عجز ميزان التجارة للسلع تقلص إلى 63.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 66.8 مليار دولار المسجلة في أكتوبر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن العجز التجاري لأكبر حول العالم سوف يسجل 69.2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات الأمريكية من السلع بلغت 136.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني،وهو أكثر بنحو 0.9 مليار دولار عن أرقام الشهر السابق له.

كما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع نحو 199.6 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أقل 2.7 مليار دولار عن واردات أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 1:52 مساءً يتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.1186 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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