أخبار عاجلة

العايد : 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر -
شاهد ما خلفته الغارة الأمريكية على مقر الحشد في العراق -
اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 30/12/2019 -
مغاربة يتظاهرون احتجاجا على اعتقال صحفي بتهمة ازدراء القضاء -
غضب في السعودية بعد أمر بإلقاء القبض على سيدة حامل في محافظة القريات -
احتفال محمد صلاح وعائلته بعيد الميلاد تثير جدلا بين محبيه -
مصارعة الجِمال في السعودية .. (إطرح القعّود وهو لك) -
نقل "كباش الكرنك" لميدان التحرير يثير ضجة في مصر -
ميديا أون | الإثنين 30 ديسمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
هاني رضا يتحدث عن مواصفات اختيار البراعم لفريق تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

Google+ Print
اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

مباشر: ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع التطورات التجارية والاقتصادية.

وأعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" على حسابه الخاص بتويتر أمس الأحد، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل..

وتعززت معنويات المستثمرين، والتي لا تشجع الدولار كملاذ آمن، بعد أن كشف البنك المركزي الصيني عن إجراء لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتدهور.

وتسببت البيانات الاقتصادية القاتمة بشأن منطقة اليورو في دفع المستثمرين للرهان على هبوط العملة الأرووبية الموحدة خلال عام 2019 لكن بعض إشارات التعافي في المنطقة عززت قيمة اليورو في الأسابيع الأخيرة.

ويركز المستثمرون على تطورات الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من المنتظر توقيعها في بداية العام الجديد.

وبحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1199 دولار.

وكان اليورو وصل إلى مستوى 1.1211 دولار في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 13 أغسطس/آب الماضي.

وتتزايد التوقعات بشأن قوة اليورو خلال العام المقبل، مع تحسن آفاق النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المنطقة وانخفاض المخاطر السياسية.

بينما استقرت العملة الأوروبية أمام الين الياباني عند مستوى 122.24 ين.

فيما تراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.8535 إسترليني.

كما هبط اليورو أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.0885 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم العالمية في 2019.. قطار المكاسب التاريخية يتجاهل أزمات الاقتصاد

الأسهم العالمية في 2019.. قطار المكاسب التاريخية يتجاهل أزمات الاقتصاد

السفير علي العايد : القضايا السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تفاهمًا كبيرًا

السفير علي العايد : القضايا السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تفاهمًا كبيرًا

الأسواق العالمية تستقبل العام الجديد بترقب 6أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

الأسواق العالمية تستقبل العام الجديد بترقب 6أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياَ

حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياَ