اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

مباشر: ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع التطورات التجارية والاقتصادية.

وأعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" على حسابه الخاص بتويتر أمس الأحد، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل..

وتعززت معنويات المستثمرين، والتي لا تشجع الدولار كملاذ آمن، بعد أن كشف البنك المركزي الصيني عن إجراء لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتدهور.

وتسببت البيانات الاقتصادية القاتمة بشأن منطقة اليورو في دفع المستثمرين للرهان على هبوط العملة الأرووبية الموحدة خلال عام 2019 لكن بعض إشارات التعافي في اقتصاد المنطقة عززت قيمة اليورو في الأسابيع الأخيرة.

ويركز المستثمرون على تطورات الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من المنتظر توقيعها في بداية العام الجديد.

وبحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1199 دولار.

وكان اليورو وصل إلى مستوى 1.1211 دولار في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 13 أغسطس/آب الماضي.

وتتزايد التوقعات بشأن قوة اليورو خلال العام المقبل، مع تحسن آفاق النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المنطقة وانخفاض المخاطر السياسية.

بينما استقرت العملة الأوروبية أمام الين الياباني عند مستوى 122.24 ين.

فيما تراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.8535 إسترليني.

كما هبط اليورو أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.0885 فرنك.