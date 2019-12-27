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الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020

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الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020 الصين: السياسة المالية الاستباقية ستكون أكثر فاعلية في 2020

مباشر: قالت وزارة المالية الصينية إنها ستضمن سياسة مالية "استباقية" أكثر فاعلية في العام المقبل من خلال الاستفادة الجيدة من السندات الحكومية الخاصة وتعزيز تأثير التخفيضات الضريبية والرسوم.

وقالت الوزارة الصينية عبر بيان اليوم الجمعة: "يجب علينا توفير مزيد من الاهتمام بالتعديلات الهيكلية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أنها ستدعم أيضًا تطوير سيارات "طاقة جديدة"، بما في ذلك السيارات الكهربية في عام 2020.

وتعمل الصين مؤخراً على القيام بالمزيد من الإجراءات عبر التحفيز المالي وتقديم إعانات كثيرة للشركات ودعم الوظائف من أجل انتشال ثاني أكبر في العالم من أبطأ وتيرة تنمو في 28 عاماً.

وكانت تقارير صحفية ذكر بالأمس أن الصين تعتزم أيضًا ضخ استثمارات كبرى جديدة لتحسين البنية التحتية في عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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