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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية

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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: انخفض مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان بيانات اقتصادية ورغم مكاسب أسواق الأسهم العالمية على خلفية التفاؤل التجاري.

ويأتي أداء البورصة اليابانية اليوم بعد إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد وانخفاض مبيعات التجزئة في إشارة لاحتمالية أن يتعرض الاقتصاد خلال الربع الأخير إلى انكماش.

في حين تراجع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 27 عاماً بشكل مفاجئ للتوقعات التي كانت تشير إلى استقراره.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية على خلفية الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أدت إلى تهدئة التوترات التجارية العالمية.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 23837.7 نقطة.

ويتجه المؤشر الياباني إلى حصد أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2017، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

في حين أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد زيادة بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1733.2 نقطة.

وبحلول الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 109.49 ين.

مباشر (اقتصاد)

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