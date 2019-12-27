تراجع مفاجئ بمعدل البطالة في اليابان لأدنى مستوى بـ27 عاماً

مباشر: تراجع معدل البطالة في اليابان بشكل مفاجئ لأدنى مستوى في 27 عاماً وذلك خلال الشهر الماضي مع زيادة قوية في أعداد العاملين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في اليابان، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة تراجع إلى 2.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 2.4 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في ثالث أكبر اقتصاد عالمياً سوف تظل ثابتة عند مستوى 2.4 بالمائة في الشهر الماضي.

ويقف بذلك معدل البطالة في اليابان عند أدنى مستوى في نحو 27 عاماً وهي القراءة التي سبق وسجلتها البلاد في وقت سابق من العام.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل خلال الشهر الماضي بلغ 1.51 مليون شخص وهو أقل بنحو 170 ألف فرد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين زاد عدد الأشخاص العاملين في اليابان بنحو 530 ألف شخص خلال الشهر الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 67.62 مليون فرد.

وفي بيانات منفصلة، تسارع التضخم الأساسي في طوكيو، والذي يستبعد تكاليف الغذاء الطازج، من 0.6 بالمائة إلى 0.8 بالمائة خلال الشهر الجاري بالتقديرات الأولية وهو ما يخالف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أن استقراره.

وبحلول الساعة 8:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط الدولار إلى 109.47 ين.