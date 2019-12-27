أرباح الشركات الصناعية بالصين تنمو بأسرع وتيرة في 8 أشهر

مباشر: شهدت أرباح الشركات الصناعية في الصين نمواً بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الضعف الخارجي في الطلب المحلي لا يزال مصدر قلق في العام المقبل.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنحو 5.4 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي لتصل إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).

ويأتي هذا الصعود في الأرباح الصناعية بعد ثلاثة أشهر من الهبوط، مع تسارع الإنتاج والمبيعات.

وكانت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعت بنحو 9.9 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيانات، فإن أرباح الشركات الصناعية المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لتعكس الاتجاه الهابط المستمر منذ منتصف هذا العام في حين شهدت أرباح القطاع الخاص تسارعاً كبيراً في النمو.

وتعرض القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم إلى ضغوط مستمرة في غضون عام مضى مع مواجهة المصنعين للركود في الطلطب وتضرر الأرباح من النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات، فإن قطاعات الكيماويات ومعالجة البترول والصلب الصناعية أبلغت عن تعافياً في الأرباح بالشهر الماضي بسبب انتعاش الطلب في الأسواق والأسعار الآخذة في الزيادة.

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، فإن أرباح الشركات الصناعية بلغت 5.61 تريليون يوان وهو أقل بنحو 2.1 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لكنه أفضل من الهبوط البالغ 2.9 بالمائة في أول 10 أشهر.

وبحلول الساعة 8:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 6.9991 يوان.