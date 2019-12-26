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رئيس وزراء اليابان يطالب الشركات بزيادة أجور الموظفين

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رئيس وزراء اليابان يطالب الشركات بزيادة أجور الموظفين رئيس وزراء اليابان يطالب الشركات بزيادة أجور الموظفين

مباشر: طالب رئيس وزراء اليابان قادة الشركات في بلاده بزيادة الأجور لدعم انتعاش ثالث أكبر في العالم.

وقال "شينزو آبي" في اجتماع مع قادة الأعمال، اليوم الخميس، إنه يأمل في قيام الشركات بزيادة أجور الموظفين خلال المفاوضات السنوية المقررة في الربيع، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف "شينزو آبي": المهم هو الاستثمار في المواطنين، بما أنني ذكرت هذا كل عام سأمتنع عن التأكيد عليه كثيرًا، ولكن لدي آمال كبيرة بشأن العام المقبل".

وكان نمو الأجور الضعيف في اليابان عقبة أمام صعود الأسعار على المدى الطويل، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 2.1 بالمائة سنوياً في المتوسط، بينما يقول الاقتصاديون وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد التجاري الياباني أن 3 بالمائة هو الحد الأدنى المطلوب لدفع التضخم للمستهدف البالغ 2 بالمائة.

وكان "آبي" قد أعلن هذا الشهر حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 239 مليار دولار على مدي السنوات القادمة، مع تدابير مالية تمثل نصف هذا الرقم للإغاثة في حالات الكوارث، والحماية ضد الاتجاه الهبوطي الاقتصادي، وتجهيز الدولة لما بعد أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن اليابان تعاني من تباطؤ التضخم دون المستوى المستهدف للبنك المركزي، ما يؤثر سلباً على استثمار الشركات وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.

مباشر (اقتصاد)

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