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مديرية الأمن العام الاردنية تتوعد بملاحقة المسيئين لمنتسبيها

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مديرية الأمن العام الاردنية تتوعد بملاحقة المسيئين لمنتسبيها مديرية الأمن العام الاردنية تتوعد بملاحقة المسيئين لمنتسبيها

جى بي سي نيوز :-  أكدت مديرية الأمن العام، أنها ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية، ستتبع الأشخاص الذين تعمدوا خلال الآونة الأخيرة، تداول مقاطع قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويجها لتضليل الرأي العام والإساءة لرجال الأمن العام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وحدة الجرائم الإلكترونية ستتبع أولئك الأشخاص لإلقاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، خاصة أن مقاطع الفيديو التي يتداولونها مضى عليها شهور وبعضها مضى عليها سنوات، وذلك لإيهام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأنها حديثة.
ودعت "الأمن العام" مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوثق والتأكد من كافة تفاصيل المواد ومقاطع الفيديو التي تردهم قبل إعادة نشرها، انطلاقاً من مسؤوليتهم في نشر الحقائق فقط، وتجنباً للمساءلة القانونية عن أي إساءة تحملها تلك الفيديوهات ولكي لا يكونوا قد ساهموا في تحقيق تلك الفئة المغرضة لأهدافهم.

جي بي سي نيوز

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