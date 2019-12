تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("اتحاد الخليج ").

الجهة التي تم التوقيع معها شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("اتحاد الخليج "). مقدمة تعلن شركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الشركة") عن قيامها بتاريخ 27/04/1441 هجري (الموافق لـ 24/12/2019 ميلادي) بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

اتفقت الشركة و اتحاد الخليج على انه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم اتحاد الخليج عند اكتمال الاندماج بإصدار اسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الاسهم المصدرة في الشركة.

اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على ان اساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة واتحاد الخليج سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة و اتحاد الخليج (reported book value per share ) والمعلنة في اخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل او بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقد قامت الشركة بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

وأثناء ذلك تعتزم الشركة الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

معلومات اضافية تعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة الاطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. ان الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بحال بأن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

سيتم اصدار اعلانات جديدة بهذا الصدد حسب الحال.