أخبار عاجلة

لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام -
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم -
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

Google+ Print
ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

مباشر: ارتفع الدولار الامريكي هامشياً مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات اقتصادية وتجارية.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة بالأمس، تتعلق بطلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل نسبياً عن توقعات السوق.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنا إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية يوم الجمعة الماضية كما أقرت واشنطن إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد مقابل شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.09 بالمائة عند 1.1079 دولار، كما استقرت أمام العملة اليابانية عند مستوى 109.40 ين.

فيما استقر الدولار مقابل العملة البريطانية عند مستوى 1.2928 دولار، وارتفعت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.06 بالمائة لتصل إلى 0.9825 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.08 بالمائة عند مستوى 97.73.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟