ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

مباشر: ارتفع الدولار الامريكي هامشياً مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات اقتصادية وتجارية.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة بالأمس، تتعلق بطلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل نسبياً عن توقعات السوق.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنا إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية يوم الجمعة الماضية كما أقرت واشنطن إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد مقابل شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.09 بالمائة عند 1.1079 دولار، كما استقرت أمام العملة اليابانية عند مستوى 109.40 ين.

فيما استقر الدولار مقابل العملة البريطانية عند مستوى 1.2928 دولار، وارتفعت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.06 بالمائة لتصل إلى 0.9825 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.08 بالمائة عند مستوى 97.73.