منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل

سيقام منتدى "إسينس" للاقتصاد الأسود العالمي، وهو الأول على نطاق دولي، في أكرا في غانا، وذلك خلال حدث مهرجان "إسينس فول سيركل" الممتد لثمانية أيام. وسينعقد منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي: أفريقيا في فندق موفينبيك في 31 ديسمبر، وتتمثل مهمته في إنشاء فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي، فضلاً عن الطريقة التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص أن يساعد في دفع هذه التنمية بشكل مستدام ويحول المجتمعات الأفريقية في هذه القارة وفي دول المهجر. وسيقوم المنتدى، الذي يعتبر محوراً لأنشطة مهرجان "إسينس فول سيركل" الذي يمتد على مدى أسبوع كامل، بدعوة رواد الأعمال، والمسؤولين التنفيذيين، والفنانين، والمؤثرين، والمسؤولين الحكوميين لوضع جدول أعمال يدفع التعاون الاقتصادي والثقافي بين المجتمعات السوداء على مستوى العالم. وسيعقد منتدى "إسينس" للاقتصاد الأسود العالمي: أفريقيا شراكات مع دول أفريقية إضافية لتعزيز هذه المهمة، وسيتم عما قريب الإعلان عن المدن التي ستشارك لاحقاً.