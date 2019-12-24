منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل

سيقام منتدى "إسينس" للاقتصاد الأسود العالمي، وهو الأول على نطاق دولي، في أكرا في غانا، وذلك خلال حدث مهرجان "إسينس فول سيركل" الممتد لثمانية أيام. وسينعقد منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي: أفريقيا في فندق موفينبيك في 31 ديسمبر، وتتمثل مهمته في إنشاء فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي، فضلاً عن الطريقة التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص أن يساعد في دفع هذه التنمية بشكل مستدام ويحول المجتمعات الأفريقية في هذه القارة وفي دول المهجر. وسيقوم المنتدى، الذي يعتبر محوراً لأنشطة مهرجان "إسينس فول سيركل" الذي يمتد على مدى أسبوع كامل، بدعوة رواد الأعمال، والمسؤولين التنفيذيين، والفنانين، والمؤثرين، والمسؤولين الحكوميين لوضع جدول أعمال يدفع التعاون الاقتصادي والثقافي بين المجتمعات السوداء على مستوى العالم. وسيعقد منتدى "إسينس" للاقتصاد الأسود العالمي: أفريقيا شراكات مع دول أفريقية إضافية لتعزيز هذه المهمة، وسيتم عما قريب الإعلان عن المدن التي ستشارك لاحقاً.
هذا ويقام مهرجان "إسينس فول سيركل" من 27 ديسمبر 2019 ولغاية 3 يناير 2020 وسيحتفي بعام العودة ويكرّم التراث المشترك ويحتفل بالأسلاف والثقافة والإنجازات الافريقية. وسيجمع الحدث أكثر من 200 شخص من الجهات المؤثرة والمدراء التنفيذيين للأعمال من الولايات المتحدة ودول المهجر مع القادة والمجتمعات الغانية والإقليمية من خلال استكشاف ثقافي للتاريخ والمأكولات والموسيقى والموضة والحياة الليلية والتجارة وأكثر من ذلك. وكانت مبادرات التعاون المحلية عنصراً رئيسياً في المساعدة على تنظيم تجربة مهرجان "إسينس فول سيركل"، مع الشركات والعلامات التجارية الغانية مثل "جيراف آند كو"، و"جولد كوست"، "بي بي إن زد"، و"كولاج آند جليتز"، و"سانكوفا تشيبس"، و"آر آند آر لاكجوري"، و"دانك"، ومؤسسة "جوسلين دوماس"، و"ستوديو أونلاين"، و"بيست إيه إم"، و"لينكن سوليوشنز"، و"إنوش باي ديزاين" وغيرها.
وبالإضافة إلى منتدى الاقتصاد الأسود العالمي من إسينس: أفريقيا، سيشمل أسبوع أنشطة التفاعل التجارب الثقافية والتراثية في كيب كوست، وكوماسي، وأدا، وجولات في مدينة أكرا ، وأحداثاً محلية تشمل كأس بولو الشاطئي، و"أفروشيلا"، واحتفالات ليلة رأس السنة ويوماً للخدمة والتبادل في أكرا في 2 يناير وسيشمل مبادرات للمتطوعين وكذلك دورات متقدمة في مجال ريادة الأعمال والصناعة الإبداعية.