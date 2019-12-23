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مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

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مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

جي بي سي نيوز :-  أفادت مصادر ميدانية في سوريا بمقتل قائد تنظيم "حراس الدين" ،أبو خديجة الأردني في ريف إدلب، شمالي سوريا.

وأورد المصدر أن "أبو خديجة" الأردني لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، يوم الأحد ، بحسب "سكاي نيوز" .

ويضم تنظيم "حراس الدين" كلا من مجموعات "جيش الملاحم"، و"جيش الساحل"، و"جيش البادية"، و"سرايا الساحل"، و"سرية كابل"، و"جند" الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”.

ويعد تنظيم "حراس الدين" منشقا عن "هيئة تحرير الشام"؛ جبهة النصرة سابقاً، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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