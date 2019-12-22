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محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:30 صباحاً
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:28 صباحاً
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:02 صباحاً
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:02 صباحاً
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:56 صباحاً
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
هاني عازر يحكي عن أول تحدي ليه في ألمانيا وقصة 8X8 اللي خلت أستاذ جامعي يرفع له القبعه
مصر
Al Nahar TV
الأحد 22 ديسمبر 2019 09:12 مساءً
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