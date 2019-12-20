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إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:46 صباحاً
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:23 صباحاً
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:35 صباحاً
ملعب أون - لقاء مع كابتن ياسر رضوان - الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:21 صباحاً
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي ..
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:12 صباحاً
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً
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اليوم - محمد ربيع: تركيا لديها طموح ان تسيطر علي الغاز بالاتفاق مع قطر للسيطره على الاتحاد الأوروبي
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الجمعة 20 ديسمبر 2019 08:43 مساءً
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