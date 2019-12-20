الأسهم الأمريكية تواصل الصعود لمستويات قياسية في المستهل

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل بشأن التجارة.

وتستمر "وول ستريت" في كسر الحواجز القياسية مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية الأولية بين الصين والولايات المتحدة وتأثيرها على النمو في العام المقبل.

ودعمت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بالأمس تفاؤل المستثمرين بعد أن ذكر أن الصفقة الجزئية سيتم توقيعها في الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تم تأكيد نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع نمو 2 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 103 نقطة تقريباً إلى 28480 نقطة، لأول مرة في تاريخه.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.4 بالمائة إلى 3209 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8922 نقطة وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.611.