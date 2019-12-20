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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات النمو

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات النمو محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات النمو

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما في القراءة النهائية للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.1 بالمائة، وهي نفس وتيرة النمو المقدرة في التقديرات السابقة، لكنها أعلى من الربع الثاني والبالغ 2 بالمائة.

ويأتي أداء الورقة الخضراء في ظل معنويات مرتفعة بين المستثمرين بشأن الصفقة التجارية والتي من المتوقع التوقيع على المرحلة الأولى منها في بداية العام المقبل.

لكن المستثمرون بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الصفقة التجارية التي تم التوصل لها في الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات إنفاق المستهلكين والدخل المتاح في الدولة صاحبة أكبر بالعالم في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.1085 دولار، بينما ظلت ثابتة أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.38 ين.

فيما تراجع الدولار مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.3 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3047 دولار.

كما هبطت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 0.9813 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 97.594.

مباشر (اقتصاد)

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