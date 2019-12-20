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تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثالث

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تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثالث تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثالث

مباشر: نما الاقتصاد الأمريكي في القراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري وفقاً لتوقعات المحللين، بدعم إنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي سجل نمواً 2.1 بالمائة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهى نفس وتيرة النمو بالقراءة السابقة، ومقارنة مع 2 بالمائة في الربع الثاني.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2.1 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 3.2 بالمائة بوتيرة سنوية مقارنة 2.9 بالمائة في القراءة السابقة ونحو 4.6 بالمائة خلال الربع الثاني.

وارتفع الإنفاق الحكومي وإجمالي الإستثمارات بنحو 1.7 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 4.8 بالمائة في الربع الثاني.

بينما انخفضت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 1 بالمائة في الربع الثالث، وهي وتيرة هبوط أقل كثيراً من المسجل في الربع الثاني عند 6.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.590.

مباشر (اقتصاد)

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