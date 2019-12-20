رفع تقديرات نمو اقتصاد المملكة المتحدة بالربع الثالث

مباشر: شهدت تقديرات نمو اقتصاد المملكة المتحدة تعديلاً بالرفع بالقراءة النهائية للربع الثالث من العام الجاري، بدعم القطاع الخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة النهائية مقابل انكماش 0.2 بالمائة في الربع السابق له.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي نفس تقديرات المحللين.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 وهو أعلى بنحو 0.1 بالمائة من التقديرات الأولية.

ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي السنوي لبريطانيا لا يزال يشهد أضعف وتيرة ارتفاع منذ بداية عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن القطاع الخدمي نما بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الثالث بدلاً من التقديرات الأولية والبالغة 0.4 بالمائة.

في حين أن القطاع الصناعي ارتفع بنحو 0.1 بالمائة فيما سجل قطاع البناء زيادة 1.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.3039 دولار.