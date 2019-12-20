المركزي الصيني يثبت السياسة النقدية بما يتماشى مع التوقعات

مباشر: قرر البنك المركزي في الصين تثبيت سياساته النقدية بما يتوافق مع تقديرات المحللين، لكن الأسواق لا تزال تتوقع مزيداً من التيسير الكمي في العام المقبل من أجل السيطرة على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقرر بنك الشعب في اجتماع السياسة النقدية، اليوم الجمعة، الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند مستوى 4.15 بالمائة دون تغيير.

كما ثبت معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة 5 أعوام عند مستوى 4.80 بالمائة.

وتتوافق قررات المركزي الصيني مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

وكان البنك المركزي قام بإجراء عمليات تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل مرتين في الشهر الجاري عبر ضخ ما مجموعه 600 مليار يوان (85.61 مليار دولار) في النظام المصرفي.

وقرر كذلك بنك الشعب الإبقاء على معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام عند مستوى 3.25 بالمائة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض المركزي الصيني الفائدة على تسهيلات الإقراض للمرة الأولى منذ أوائل عام 2016.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.0099 يوان.