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استقرار الدولار عالمياً مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية

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استقرار الدولار عالمياً مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية استقرار الدولار عالمياً مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انتظار بيانات اقتصادية وترقب التطورات على الجبهة التجارية.

ويأتي أداء الورقة الخضراء في ظل معنويات مرتفعة بين المستثمرين بشأن الصفقة التجارية والتي من المتوقع التوقيع على المرحلة الأولى منها في بداية العام المقبل.

لكن المستثمرون بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الصفقة التجارية التي تم التوصل لها في الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.

وينصب تركيز المستثمرين اليوم على إعلان البيانات النهائية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة  عن الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما من المقرر الإفصاح عن بيانات إنفاق المستهلكين والدخل المتاح في الدولة صاحبة أكبر بالعالم في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند 1.1122 دولار كما ظلت ثابتة أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.37 ين.

فيما تراجع الدولار مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3031 دولار.

كما هبطت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلة 0.9803 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.401.

مباشر (اقتصاد)

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