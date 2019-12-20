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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار التفاؤل التجاري وترقب بيانات اقتصادية.

وفي بداية الجلسة، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.4 بالمائة ليكون في مقدمة الرابحين في حين تراجعت أسهم البنوك بنحو 0.2 بالمائة.

ولا يزال التفاؤل التجاري سمة أساسية داخل الأسواق العالمية بعد إعلان إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بالتوقيع على المرحلة الأولى في بداية العام الجديد.

ويرتقب المستثمرون إعلان بيانات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة والحساب الجاري في منطقة اليورو.

كما أن البرلمان البريطاني من المقرر أن يصوت على مشروع قانون اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 415.5 نقطة فيما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 7569.9 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليهبط إلى 13203.6 نقطة.

في حين صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 5976.6 نقطة.

وخلال تلك الفترة، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1119 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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