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تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث

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تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث

مباشر: تراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع زيادة فائض الدخل الثانوي.

وأوضحت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي والصادرة اليوم الخميس،، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 124.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 125.2 مليار دولار في الربع السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الحساب الجاري الأمريكي في أكبر حول العالم سوف يسجل 122 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وبلغ معدل عجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي 2.3 بالمائة في الربع الثالث، بانخفاض 0.1 بالمائة عن الربع الثاني من العام الجاري.

وأرجعت البيانات تراجع عجز الحساب الجاري إلى انخفاض العجز في الميزان السلعي مع توسع الفائض في الدخل الثانوي.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.407.

مباشر (اقتصاد)

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