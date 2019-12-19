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هبوط الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا

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هبوط الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا هبوط الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان قرار البنك المركزي في البلاد ووسط ترقب تطورات البريكست.

وسجلت العملة البريطانية أداءً مسطحاً قبل أن تتحول للهبوط بعد أن أظهر اجتماع بنك إنجلترا أن صناع السياسة صوتوا 7 مقابل 2 لصالح قرار تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75 بالمائة.

ورفض اثنين من صناع السياسة القرار مطالبين بخفض الفائدة، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي الوقت نفسه، خفض المركزي البريطاني تقديرات نمو المملكة المتحدة إلى 0.1 بالمائة خلال الربع من العام الحالي.

وعلى صعيد تطورات البريكست، عادت حالة اليقين مجدداً إلى السطح بعدما أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه يعتزم عدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج لما بعد 2020.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني عام 2020.

كما ينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى تمرير الملكة إليزابيث التشكيل الحكومي الجديد لجونسون بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة.

وبحلول الساعة 1:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 1.3051 دولار.

كما انخفض الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8523 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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