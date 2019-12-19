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بنك إنجلترا يخفض تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الرابع

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بنك إنجلترا يخفض تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الرابع بنك إنجلترا يخفض تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الرابع

مباشر: خفض بنك إنجلترا تقديرات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة عن الربع الأخير من عام 2019، مع عدم اليقين حيال البريكست.

وبحسب بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، فإنه خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 0.1 بالمائة في الربع الأخير من العام الحالي بدلاً من 0.2 بالمائة المتوقعة في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني.

وأرجع البنك خفض تقديرات النمو الاقتصادي إلى أن استهلاك الأسر لا يزال يسجل نمواً بشكل مطرد لكن استثمار الشركات وطلبيات الصادرات ظلت ضعيفة، بالإضافة إلى أن الأسواق المالية كذلك حساسة لتطورات السياسة المحلية.

وسجلت المملكة المتحدة نمواً اقتصادياً بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي.

وكان المركزي البريطاني قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75 بالمائة خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم بتصويت 7 مقابل صوتين معارضين يطالبون بخفض الفائدة.

وطالب اثنين من صناع السياسة النقدية في بريطانيا، وهما جوناثان هاسكل ومايكل سوندرز، بخفض معدل الفائدة إلى 0.5 بالمائة، وهو الأمر الذي تكرر في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني كذلك.

ووفقاً للبيان، فإنه إذا ظلت حالة عدم اليقين بشأن البريكست أو فشل النمو العالمي في الاستقرار فسوف يستدعي الأمر من السياسة النقدية إضافة حوافز.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3078 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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