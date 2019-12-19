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مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أطول موجة تراجع شهري منذ 1996

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مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أطول موجة تراجع شهري منذ 1996 مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أطول موجة تراجع شهري منذ 1996

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 2019 خلال الشهر الماضي، مسجلة أسوأ موجة انخفاض شهري منذ عام 1996.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل هبوط 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر أوروبي سوف ترتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وتواصل مبيعات التجزئة في بريطانيا الهبوط للشهر الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1996 على الأقل.

وسجلت كافة القطاعات خسائر فيما عدا متاجر السلع المنزلية كانت القطاع الوحيد الذي سجل نمواً في الشهر الماضي.

وبالنسبة لمبيعات التجزئة باستثناء وقود السيارات، فشهدت هبوطاً بنحو 0.6 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة ارتفاع منذ أبريل/نيسان 2018.

ويأتي النمو الضعيف في مبيعات التجزئة على أساس سنوي بسبب انخفاض 1.1 بالمائة في المتاجر غير الغذائية.

وبحلول الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.3106 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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