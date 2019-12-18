عضو بالفيدرالي: تعديل معدل الفائدة يتطلب تغييراً جوهرياً في الاقتصاد

مباشر: يرى عضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الأمر يتطلب رؤية تغييرات كبيرة في الظروف الاقتصادية قبل إحداث أيّ تغيير في موقف السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك "جون ويليامز" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السياسة النقدية في موقف جيد.

وتابع: "لكن، كما أثبتنا في الماضي، إذا حدث تحولاً في الظروف الاقتصادية، تغيير بطريقة جوهرية.. من الواضح أننا سنكون مستعدون لتعديل معتقداتنا بشأن السياسة النقدية وفقاً لذلك".

وكان المركزي الأمريكي قرر خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي لكنه ثبتها في اجتماع السياسة النقدية الأخيرة هذا العام مع الإشارة إلى عدم تحريكها في عام 2020.

وأضاف "يليامز" أنه مع عمليات خفض الفائدة التي نفذها الفيدرالي في العام الحالي، لقد تم إنشاء موقف تكون فيه السياسة النقدية داعمة للسياسة النقدية.

وتابع: "هذا يعتبر موقف جيد بالنظر إلى ما يحدث في الاقتصاد".

ويجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي قام بزيادة معدل الفائدة 4 مرات في عام 2018، في مسعى للتخلص من السياسات التيسيرية.