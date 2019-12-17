"الأردنية" تفصل وتُنذر وتعلِّق منح الدَّرجة لـ47 طالبًا

جي بي سي نيوز :- أصدرت الجامعة الأردنية، عقوبات تأديبية بحق 47 طالبًا في عدد من الكليات التابعة لها، بسبب ارتكابهم مخالفات، أثَّرت على حُسن سَير العملية التربوية، وأمن الطلبة، وحُرمة الجامعة، وعدم الالتزام بقواعد النَّزاهة الأكاديمية في تأدية الامتحانات، خلال الفصل الدِّراسي الأول 2019-2020.

وأكدت الجامعة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إنَّ هذه العقوبات تم اتخاذها بعد سلسلة من الإجراءات التحقيقية الدَّقيقة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سير الحياة الجامعية والابقاء عليها آمنة، كما هو مخطط لها والنأي بها عن كلِّ ما قد يُعكِّر صفوها.

وبينت أنَّ الحرم الجامعي مكان لاكتساب المعرفة، وممارسة النشاطات التي تهدف إلى صقل الطالب لخدمة وطنه وأمته، ولن يتم التهاون مع كلِّ من يخرج على هذه الأهداف.

وقال البيان إنَّ لجان التحقيق المشكَّلة بحكم نظام تأديب الطلبة النافذ بالجامعة نسَّبت بعقوبات جاءت ضمن مساعي الجامعة؛ لتكريس سيادة القانون والحفاظ على حسن سَير العملية التربوية والتعليمية، والإبقاء على بيئة الجامعة خالية من العنف بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الجامعة في بيانها أنَّ العقوبات تضمنت الفصل من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية بحق أربعة طلاب، والفصل من الجامعة لفصلين دراسيِّين، وحرمان من تسجيل الفصل الصيفي بحق سبعة طلاب، والفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد بحق تسعة طلاب، والإنذار النهائي والحرمان من حضور حفل التخرج القادم، وتعليق مَنح الدَّرجة بحق سبعة عشر طالبًا قاموا بتنظيم احتفالات تخريج خلال الفصل الدراسي أثرت على حسن سير العملية التربوية، وأمن الطلبة، وحُرمة الجامعة، وعقوبة الإنذار النهائي لتسعة طلبة؛ لعدم التزامهم بقواعد النزاهة الأكاديمية في تأدية الامتحانات.

ودعت الجامعة طلبتها الى ضرورة الإقبال على الحياة الجامعية؛ لتحصيل العلم والمعرفة، والمشاركة الفاعلة في النشاطات والفعاليات التي يتم تنظيمها لهم في المجالات الدينية والثقافية والأدبية والعلمية والرياضية بما يبني شخصياتهم ويُثري تجاربهم ليكونوا خير سفراء للجامعة والوطن في شتى مجالات العمل والبناء.