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انفراج بأزمة الوقود في إدلب بعد زيادة الاستيراد من تركيا

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انفراج بأزمة الوقود في إدلب بعد زيادة الاستيراد من تركيا انفراج بأزمة الوقود في إدلب بعد زيادة الاستيراد من تركيا

جي بي سي نيوز :- كشفت السورية المؤقتة الثلاثاء، عن انفراج في أزمة الوقود بمحافظة إدلب ومناطق شرق الفرات، وذلك بعد زيادة الكميات المستوردة من تركيا.

وقال محمد الأحمد وزير الاقتصاد في الحكومة التابعة للمعارضة السورية، إن "الأزمة بدأت بالانفراج، نتيجة الكميات الكبيرة المستوردة من شركة (وتد) التركية"، مشيرا إلى أن "أزمة البنزين انتهت بشكل كامل، والمازوت ستنتهي عما قريب"، بحسب وكالة "أنباء الشام".

ولفت الأحمد إلى أن المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووسطاء، لاستيراد المحروقات من مناطقهم ونقلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك وعودا من أجل استيراد محروقات عراقية المنشأ وبأسعار أقل، لتغطية احتياجات المنطقة كافة، من مادة المازوت وغيرها.

يشار إلى أن محافظة إدلب تعاني من أزمة محروقات خانقة، نتيجة انقطاع الطريق الواصل بين مناطق سيطرة "قسد" والمناطق التي سيطرت عليها القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" التركية.

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

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