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النشاط الاقتصادي الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

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النشاط الاقتصادي الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر النشاط الاقتصادي الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع نمو قطاع الخدمات. 

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت"، اليوم الإثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي بالقراءة الأولية إلى 52.2 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 52 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالولايات المتحدة إلى مستوى 52.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وهو أدنى مستوى في شهرين، مقارنة مع 52.6 نقطة في الشهر السابق له.

أما على مستوى مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة فقد شهد ارتفاعاً لأعلى مستوى في 5 أشهر عند 52.2 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 51.6 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يسجل 52 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.1148 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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