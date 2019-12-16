أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مستويات قياسية جديدة

Google+ Print
الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مستويات قياسية جديدة الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مستويات قياسية جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع التوصل لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية والتي كان مقرر دخولها حيز التنفيذ أمس الأحد، لكن لاتزال العديد من التفاصيل غير واضحة بشأن هذه الصفقة.

ومن جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الصفقة التجارية التي تم الاتفاق عليها تضاعف صادرات بلاده إلى الصين خلال العامين المقبلين.

ومن جهة أخرى، تزايدت آمال إتمام البريكست في موعده المحدد بشكل كبير على خلفية فوز حزب المحافظين بأكبر أغلبية منذ عام 1987.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين مع بيانات إيجابية في الصين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر حول العالم بنحو 6.2 بالمائة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 124 نقطة تقريباً إلى 28261.6 نقطة، قرب مستوى قياسي مرتفع.

كما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3191.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8800.4 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.988.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019