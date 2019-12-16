الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مستويات قياسية جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع التوصل لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية والتي كان مقرر دخولها حيز التنفيذ أمس الأحد، لكن لاتزال العديد من التفاصيل غير واضحة بشأن هذه الصفقة.

ومن جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الصفقة التجارية التي تم الاتفاق عليها تضاعف صادرات بلاده إلى الصين خلال العامين المقبلين.

ومن جهة أخرى، تزايدت آمال إتمام البريكست في موعده المحدد بشكل كبير على خلفية فوز حزب المحافظين بأكبر أغلبية منذ عام 1987.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين مع بيانات إيجابية في الصين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 6.2 بالمائة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 124 نقطة تقريباً إلى 28261.6 نقطة، قرب مستوى قياسي مرتفع.

كما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3191.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8800.4 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.988.