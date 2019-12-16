الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

مباشر: تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية لأدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع القلق حيال العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ويأتي التدهور في قيمة الليرة بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تركيا قد تغلق قاعدة جوية تستضيف رؤوس حربية نووية تابعة للولايات المتحدة.

وكانت تعليقات أردوغان بالأمس استجابة لتهديد العقوبات الأمريكية إضافة على قرار منفصل من مجلس الشسوخ الأمريكي يعترف بأن القتل الجماعي للأرمن قبل قرن مضى كان عبارة عن إبادة جماعية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.9 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول مع توظيف 36 ألف شخص بسوق العمل في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، صعدت مبيعات التجزئة في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 5.9 بالمائة على أساس سنوي.

وكان المركزي التركي خفض معدل الفائدة في البلاد بنحو 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي إلى 12 بالمائة، ليصل إجمالي الخفض هذا العام 12 بالمائة مقارنة مع مستوى 24 بالمائة في بداية العام.

وبحلول الساعة 12:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.8500 ليرة.

وتتجه الليرة التركية إلى تسجيل أسوأ أداء يومي في شهرين، كما أنها تلامس أقل مستوياتها منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.