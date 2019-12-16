أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

Google+ Print
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

مباشر: تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية لأدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع القلق حيال العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ويأتي التدهور في قيمة الليرة بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تركيا قد تغلق قاعدة جوية تستضيف رؤوس حربية نووية تابعة للولايات المتحدة.

وكانت تعليقات أردوغان بالأمس استجابة لتهديد العقوبات الأمريكية إضافة على قرار منفصل من مجلس الشسوخ الأمريكي يعترف بأن القتل الجماعي للأرمن قبل قرن مضى كان عبارة عن إبادة جماعية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.9 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول مع توظيف 36 ألف شخص بسوق العمل في أكبر بالشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، صعدت مبيعات التجزئة في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 5.9 بالمائة على أساس سنوي.

وكان المركزي التركي خفض معدل الفائدة في البلاد بنحو 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي إلى 12 بالمائة، ليصل إجمالي الخفض هذا العام 12 بالمائة مقارنة مع مستوى 24 بالمائة في بداية العام.

وبحلول الساعة 12:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.8500 ليرة.

وتتجه الليرة التركية إلى تسجيل أسوأ أداء يومي في شهرين، كما أنها تلامس أقل مستوياتها منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019