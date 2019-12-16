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تراجع معدل البطالة في تركيا خلال سبتمبر

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مباشر: تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع التحاق 36 ألف شخص بسوق العمل في أكبر بالشرق الأوسط.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة تراجع إلى 13.9 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل 14.1 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت أرقام البطالة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب تم تعديلها بالخفض إلى 14.2 و14.1 بالمائة على الترتيب.

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وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص العاملين بنهاية شهر سبتمبر/أيلول بلغ 28.111 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة 36 ألف شخص عن الشهر السابق له.

أما عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بلغ 4.553 مليون شخص في الفترة نفسها وهو أقل بنحو 73 ألف شخص في غضون شهر.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في العمل، بلغ 53.5 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وهو أقل بنحو 0.5 بالمائة عن الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، ارتفعت مبيعات التجزئة في تركيا بنحو 5.9 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

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وصعدت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 0.2 بالمائة أما المبيعات من غير الأغذية (باستثناء وقود السيارات والذي زاد 5.8 بالمائة)، فشهدت زيادة بنحو 9.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:21 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة مسجلة 5.8465 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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