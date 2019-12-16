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النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش خلال ديسمبر

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النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش خلال ديسمبر النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش خلال ديسمبر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في شهرين؛ ليواصل الضغط على أداء أكبر أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، استقرار مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا عند مستوى 49.4 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول بالتقديرات الأولية، وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر الماضي.

ووفقاً لنتائج المسح، فإن نشاط الشركات في ألمانيا ظل خافتاً في الشهر الجاري مع مواصلة نمو القطاع الخدمي في تعويض الانكماش الصناعي.

وتحسنت الثقة حيال النظرة المستقبلية لكن الضعف لا يزال مستداماً في الطلبيات الجديدة ليواصل كبح رغبة الشركات في توظيف عمالة جديدة.

في حين أن مؤشر النشاط الصناعي تراجع لأدنى مستوى في شهرين عند 43.4 نقطة بالشهر الماضي مقابل 44.1 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي انكماشاً عند 44.6 نقطة في الشهر الجاري.

وبالنسبة لأداء القطاع الخدمي، فارتفع إلى أعلى مستوى في أربع أشهر عند 52 نقطة في الشهر الحالي مقابل 51.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

وبحلول الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليسجل اليورو 1.1144 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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