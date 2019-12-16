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النشاط الاقتصادي البريطاني ينكمش لأدنى مستوى في 4 أعوام ونصف

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النشاط الاقتصادي البريطاني ينكمش لأدنى مستوى في 4 أعوام ونصف النشاط الاقتصادي البريطاني ينكمش لأدنى مستوى في 4 أعوام ونصف

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في 4 أعوام ونصف العام خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل 48.5 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بالتقديرات الأولية، مقابل 49.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

ويعني ذلك أن النشاط الاقتصادي (والذي يشمل أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً) للمملكة المتحدة يقف في الشهر الجاري عند أدنى مستوى في 41 شهراً.

وشهد نشاط الشركات بشكل عام خلال الشهر الحالي تراجعاً بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو/تموز 2016، وفقاً لنتائج المسح.

كما أن الهبوط المستدام في الأعمال الجديدة تسبب في أكثر وتيرة هبوط في تراكم الأعمال منذ يوليو/تموز 2016.

وبحسب البيانات، فإن النشاط الصناعي لبريطانيا انكمش إلى 47.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في 4 أشهر، ومقابل 48.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن الخفض الأسرع في الإنتاج الصناعي والطلبيات الجديدة كانت العوامل الرئيسية التي شكلت ضغوطاً على مؤشر مديري المشتريات هذا الشهر كما أن وتيرة الهبوط الأخيرة في أحجام الإنتاج كانت الأكبر منذ يوليو/تموز 2012.

كما يواصل النشاط الخدمي في المملكة المتحدة الانكماش خلال الشهر الجاري عند 49 نقطة وهي أضعف قراءة في 9 أشهر، مقارنة مع 49.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3369 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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