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نمو يتجاوز التوقعات للإنتاج الصناعي في الصين خلال نوفمبر

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نمو يتجاوز التوقعات للإنتاج الصناعي في الصين خلال نوفمبر نمو يتجاوز التوقعات للإنتاج الصناعي في الصين خلال نوفمبر

مباشر: نما الإنتاج الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، وسط مساعي ثاني أكبر عالمياً لدعم الطلب المحلي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنحو 6.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 4.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم سوف يرتفع بنحو 5.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لاستثمارات الأصول الثابتة في الصين، فشهدت نمواً بنحو 5.2 بالمائة في أول 11 شهراً من العام الحالي وهو ما يتوافق مع التوقعات ومع الارتفاع المسجل في الأشهر العشرة الأولى من 2019.

وعلى صعيد استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص والتي يتعادل 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الصين، فارتفعت بنحو 4.5 بالمائة خلال الفترة من يناير/كانون الأول وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 7.0025 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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